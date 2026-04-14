Warnung vor zu schneller Auszahlung an Ungarn

Magyar hat Reformen und eine bessere Zusammenarbeit mit Brüssel angekündigt und hofft auf eine schnelle Auszahlung der blockierten Gelder. Darin wird er etwas von der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament unterstützt, der auch die Oppositionspartei angehört. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte eine rasche Freigabe der Mittel angedeutet. Sie werde in dieser Frage „unermüdlich“ arbeiten, sagte sie wenige Stunden nach der Niederlage von Viktor Orbáns Fidesz. „Eine sofortige Bereitstellung der Mittel ist nicht möglich“, sagte hingegen der deutsche Grünen-Abgeordnete Daniel Freund am Dienstag in Brüssel.