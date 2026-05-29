ORF: Peinlicher geht es nicht …

Man muss nicht gleich ans ORF-Volksbegehren von Hugo Portisch erinnern, auch unter Bruno Kreisky wurde eine „Kommission zur Postenvergabe“ geschaffen. Mitglieder waren ein bürgerlicher Jurist, ein sozialdemokratischer Banker, ein Freiheitlicher (der Vater von Wrabetz) und meine Wenigkeit (als unabhängiger Journalist). Jeden Freitagnachmittag, wenn andere ins Wochenende gingen, saßen wir im Kanzleramt (ohne Gage) und brüteten an halbwegs vernünftigen Vorschlägen. Etliches wurde tatsächlich übernommen, von befristeten Verträgen bis zu notwendigen Vorkenntnissen. Im Laufe der Zeit verblassten diese Ansprüche, jetzt waten wir wieder im Polit-Sumpf des ORF.