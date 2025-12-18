Prinzessin Elisabeth im coolen Sternchen-Look!

FUNKEL-WOW im Palais Royal! Die Prinzessinnen Elisabeth und Eleonore von Belgien sowie ihre Mutter Königin Mathilde erschienen beim feierlichen Weihnachtskonzert in echten Hingucker-Outfits – und setzten ganz auf Gold, Sterne, Glitzer und königliche Eleganz.
Die Thronfolgerin trug das sternverzierte Midikleid „Estella“ von Star-Designerin Rebecca Vallance. Der edle Stoff mit feinen Sternen-Details verlieh dem Look eine festliche, fast märchenhafte Note. Zur Robe kombinierte die Harvard-Studentin auffällige Sunburst-Ohrringe mit Perlen und Kristallen von Per Cossi Papi.
Absolute Statement-Ohrringe
Das Statement-Schmuckstück im Boho-Stil zeigt eine goldfarbene Fassung, verziert mit kleinen Perlen und funkelnden Steinen – ein echter Blickfang! Noch emotionaler: Die Ohrringe gehören Königin Mathilde und haben damit echten königlichen Erinnerungswert.
Abgerundet wurde der himmlische Look durch klassische schwarze Pumps von Jimmy Choo, die der Prinzessin eine elegante Silhouette verliehen.
Königin Mathilde zeigte sich in weihnachtlichen Gold mit weißem Schneeflocken-Muster von Natan Couture, kombiniert mit goldenen Pumps von Gianvito Rossi. Die 17-jährige Prinzessin Eleonore verzauberte in einem langen schwarzen Kleid mit Glitzergarn von ba&sh.
