Prinzessin Elisabeth im coolen Sternchen-Look!

Gold, Glitzer & Sterne! Kronprinzessin Elisabeth (r.) strahlt an der Seite von König Philippe (Mitte r.) und Königin Mathilde (Mitte l.) – auch Prinzessin Eleonore (l.) ist dabei. Die belgische Königsfamilie besucht am 17. Dezember 2025 das traditionelle Weihnachtskonzert im Königspalast in Brüssel. (Bild: AFP/ERIC LALMAND)