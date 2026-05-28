Insasse in Gefängnis zündete seine Matratze an

Brand rasch gelöscht

Die Kräfte der gegenüberliegenden Hauptfeuerwache waren aufgrund der Örtlichkeit besonders rasch vor Ort. Beim Eintreffen der Löschmannschaften war der Brand allerdings schon von den Justizwachebeamten unter Kontrolle gebracht worden, die Feuerwehr unterstützte bei Belüftungsmaßnahmen.