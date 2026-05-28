Insasse in Gefängnis zündete seine Matratze an

Gefährlicher Zwischenfall am Mittwochnachmittag in der Justizanstalt Wels. Ein Gefangener hatte seine Matratze angezündet. Doch das Feuer wurde schnell entdeckt und gelöscht. Der Mann erlitt bei dem Zwischenfall Brandverletzungen an den Händen.
Alarm am Mittwoch im Gefängnis in Wels. In einer Zelle hatte ein Insasse – ein 40-jähriger Österreicher – seine Matratze angezündet. Der Rauch und auch das Feuer breiteten sich schnell aus.
Brand rasch gelöscht
Die Kräfte der gegenüberliegenden Hauptfeuerwache waren aufgrund der Örtlichkeit besonders rasch vor Ort. Beim Eintreffen der Löschmannschaften war der Brand allerdings schon von den Justizwachebeamten unter Kontrolle gebracht worden, die Feuerwehr unterstützte bei Belüftungsmaßnahmen.
Der Insasse, er dürfte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben, erlitt Verbrennungen an den Armen, wurde medizinisch versorgt,
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