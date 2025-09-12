Taliban-Besuch: SPÖ und Grüne kritisieren Karner

„... macht sich mitschuldig an menschenverachtender Politik“

Eigenartig mute auch an, dass die Taliban just an jenem Tag empfangen wurden, nach dem „vor allem seitens der ÖVP – das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren als Stärkung für Mädchen und im Sinne des Kindeswohls gelobt wurde. Sind Würde und Kindeswohl nur für österreichische Mädchen wichtig? Sind Menschenrechte nicht unteilbar?“