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20-Jähriger in Haft

Nachbarin rettet Jugendliche vor dem Tod

Wien
27.05.2026 12:24
(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein mutmaßlich gemeinsam geplanter Suizidversuch hat Dienstagabend in Wien-Landstraße einen Großeinsatz ausgelöst. Die Jugendliche konnte noch rechtzeitig gerettet werden, ein 20-jähriger Schwede wurde festgenommen.

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Der Vorfall ereignete sich gegen 21.35 Uhr. Laut der Polizei entdeckte die Nachbarin die beiden Personen im Stiegenhaus und verständigte sofort den Notruf. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Jugendliche bereits an einem Seil vor.

Jugendliche in stabilem Zustand
Die Einsatzkräfte lösten die Jugendliche sofort aus ihrer Lage und begannen umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Anschließend wurde sie von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellen Informationen befindet sie sich derzeit in stabilem Zustand.

20-Jähriger besorgte das Seil
Der ebenfalls vor Ort anwesende 20-jährige Schwede wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll er das verwendete Seil besorgt und für den Suizidversuch zur Verfügung gestellt haben.

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Die Ermittlungen laufen. Der Verdächtige soll noch am Mittwoch einvernommen werden. Derzeit versuchen die Ermittler unter anderem zu klären, woher sich die beiden kannten und welche Hintergründe zu dem Vorfall führten.

Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer Krise befinden, die Situation verschlimmern. Österreichweit gibt es Anlaufstellen, die Rat und Unterstützung im Krisenfall anbieten.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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