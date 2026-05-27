Baggerfahrer entdeckt bei Bauarbeiten Kriegsrelikt

Einen explosiven Fund hat ein Baggerfahrer am Dienstagnachmittag im Zuge von Grabungsarbeiten in Wien gemacht. Er stieß auf eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg – die Umgebung wurde umgehend abgesperrt.
Gegen 15 Uhr förderte der Baggerfahrer in der Maxingstraße im Bezirk Hietzing das Kriegsrelikt zutage. Sofort wurde die Polizei alarmiert. Ein anwesender sprengstoffkundiger Arbeiter gab gegenüber den Beamten an, dass es sich vermutlich um eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.
Handgranate geborgen und abtransportiert
Der Bereich rund um den Fundort wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Laut Entminungsdienst des Bundesheeres handelte es sich tatsächlich um ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Handgranate wurde entfernt und sicher abtransportiert. Die Sperren konnten danach wieder aufgehoben werden.
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