Baggerfahrer entdeckt bei Bauarbeiten Kriegsrelikt

Handgranate geborgen und abtransportiert

Der Bereich rund um den Fundort wurde daraufhin großräumig abgesperrt. Laut Entminungsdienst des Bundesheeres handelte es sich tatsächlich um ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Handgranate wurde entfernt und sicher abtransportiert. Die Sperren konnten danach wieder aufgehoben werden.