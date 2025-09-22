Mehrheit will auch im Homeoffice volles Gehalt

Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Ergebnisse zeigen, dass 70 Prozent der Arbeitnehmer nicht bereit wären, eine Gehaltskürzung für die Heimarbeit in Kauf zu nehmen. Insgesamt 13 Prozent würden jedoch eine Kürzung zwischen einem und fünf Prozent akzeptieren, während acht Prozent eine Kürzung zwischen sechs und zehn Prozent hinnehmen würden.