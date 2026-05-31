43.000 Landsleute trotz Arbeit unter Armutsgrenze

Viele Haushalte mit Kindern

Im Geschlechtervergleich trifft es Männer härter: In ganz Österreich sind 204.000 Beschäftigte unter der Armutsgrenze männlich, 157.000 hingegen sind Frauen. Alleine in Oberösterreich sind rund 30.000 Haushalte mit Kindern als „Working Poor“ einzustufen – diese sind besonders hart betroffen. „Wenn man trotz Arbeit seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, wird das tägliche Leben zur Herausforderung. Darum muss Armut trotz Arbeit bekämpft werden“, sagt der Präsident der Arbeiterkammer (AK) OÖ, Andreas Stangl.