Das Auto sollte vorerst lieber schmutzig bleiben

Generell seien die Grundwasserstände von der Niederschlagsmenge und den geologischen Bodenbeschaffenheiten abhängig. „Im Eferdinger Becken oder entlang der Traun findet man Porengrundwasser, das ist stabiler“, so Kneidinger. Sollte es in den kommenden zwei Monaten weiterhin zu trocken bleiben, könnte es in gewissen Gegenden zu Problemen mit der Wasserversorgung kommen. Was würde helfen? „Eine Woche jeden Tag 20 Millimeter Regen oder langfristig zumindest die durchschnittlichen Niederschlagsmengen.“