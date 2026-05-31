Unwetter beschäftigte heimische Einsatzkräfte

Auch Stromausfälle

Besonders betroffen waren laut Landesfeuerwehrkommando die Bezirke Ried, Wels-Land und Grieskirchen. Gegen 19.00 Uhr hatte sich die Situation weitgehend wieder beruhigt, bis am Morgen mussten aber immer wieder Folgeschäden beseitigt werden, und am Sonntag hatten die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun – so war etwa auch die Zugstrecke zwischen Lambach und Stadl-Paura noch unterbrochen. Kurzzeitig waren insgesamt 30.000 Haushalte infolge des Unwetters ohne Strom, am Sonntagmittag waren es noch einige hundert. Am Sonntag werden weitere Gewitterzellen erwartet, die auch wieder Windböen mit sich bringen sollen.