Kennedys Tochter schockiert von Autopsiefotos

Attentat auf Kennedys Bruder

1968, fünf Jahre nach dem Attentat auf „JFK“, fiel auch sein jüngerer Bruder Robert F. Kennedy einem Attentat zum Opfer: Er wurde in der Nacht zum 5. Juni 1968 in der Küche eines Hotels in Los Angeles niedergeschossen und erlag einen Tag später seinen Verletzungen. Er war damals aussichtsreicher Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei und auch auf den Wahlsieg.