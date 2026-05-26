Bergab-Regierung | Wer schuld ist

Wer schuld ist. Von Mal zu Mal geht es noch ein bisschen tiefer. Im Parlament verfügt die Dreier-Koalition ja aufgrund des Wahlergebnisses von 2024 über eine einigermaßen komfortable Mehrheit: Die ÖVP erreichte damals mehr als 26, die SPÖ 21 Prozent, die Neos kamen auf neun Prozent. Längst haben die Regierungsparteien jedoch ihre gemeinsame absolute Mehrheit verjubelt. Die jüngste im „Kurier“ veröffentlichte OGM-Umfrage weist für die ÖVP noch 20, für die SPÖ gar nur noch 16 und die Neos bloß noch acht Prozent aus. Macht in Summe gerade noch 44 Prozent aus – mehr als zehn Prozentpunkte weniger als bei den letzten Wahlen. Bei diesen hatte die FPÖ 28,8 Prozent erreicht. Heute wären es, so die Umfragen, 37 Prozent. Wer ist an diesem Niedergang schuld: Die Medien, die Wähler? Oder sind es doch die Regierenden selbst?