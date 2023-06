Halleiner kämpfen weiter um Erhalt von Innenhof

Die geplanten Baumaßnahmen im Innenhof der Goldgasse sind ein brutaler Eingriff in die Geschichte und Gegenwart der Stadt und somit auch ein negativer Eingriff in die Zukunft!“ Mit drastischen Worten sparen die Mitglieder der Bürgerinitiative Hallein in ihrem offenen Brief nicht. Der Adressat? Die Ortsbildschutzkommission von Salzburgs zweitgrößter Stadt. Wie berichtet, will der Immobilienentwickler Ditfried Kurz auf einem begrünten Innenhof in der Halleiner Altstadt mehrere Wohnhäuser errichten. Das Areal ist Bauland. Noch muss die Kommission aber das Projekt genehmigen.