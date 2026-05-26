Giro d’Italia
Gall in second place – Vingegaard takes the stage win!
Jonas Vingegaard claimed the stage victory on Stage 16 of the Giro d’Italia and extended his lead. Felix Gall gave it his all but couldn’t keep up with the Dane and finished second (+1:09 minutes). The Tyrolean is now also second in the overall standings.
Gall: “Before the stage, we suspected that he (Jonas Vingegaard, note) would attack on the flat section with two kilometers to go, but today was a real show of strength from him. For me, it was a bit too early. I would have liked to stay at the front, but it didn’t work out in the end.”
He continued: “So far, things are going extremely well. But we still have a tough battle ahead of us.”
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