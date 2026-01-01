Ganzer Ort stand für scheidenden Kroma vor Tür

Großer Aufmarsch vor dem Geschäft

Die örtliche Musik spielte auf. Der Langzeit-Kroma nahm gerührt ein Geschenk entgegen. „Die Leute haben zu mir gehalten. Ich habe es immer gern gemacht. Wir waren ja auch ein sozialer Treffpunkt“, gibt er den Dank zurück. Angeboten wurde in dem kleinen Geschäft bis zum Schluss ein Vollsortiment. Mit dem Umsatz war der „Kroma Hias“ immer zufrieden. Gemeinde gründete eigenen VereinErleichtert ist Bliem, dass Zederhaus künftig nicht ohne Nahversorgung dastehen wird. Eine Zukunftslösung wurde gefunden. ÖVP-Ortschef Thomas Kößler: „Wir haben einen Verein gegründet, wo jeder Mitglied werden kann.“ Dem scheidenden Kroma wünscht er „alles erdenklich Gute!“ Im Frühjahr, vermutlich nach Ostern, beginnt die neue Ära.