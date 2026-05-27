Erstmals Papa! Nachwuchs für Slalom-Olympiasieger

Schöne Neuigkeiten von Slalom-Olympiasieger Loic Meillard und seiner Frau Zoe Chastan! Das Paar hat auf Instagram verraten, dass sie erstmals Eltern geworden sind. Aus dem Ski-Zirkus gibt es gleich eine Reihe von Glückwünschen!
„Willkommen zu Hause, kleines Mädchen“, schreibt Meillard zu einem Foto auf Instagram, auf dem er das Füßchen seiner Tochter in seiner Hand hält. Wann genau die Kleine das Licht der Welt erblickt hat und wie ihr Name ist, verrät das Paar (noch) nicht.
Hinter dem Schweizer liegen aufregende und schöne Wochen und Monate. Im Februar kürte er sich zum Slalom-Olympiasieger, Ende April läuteten für ihn und Partnerin Zoe die Hochzeitsglocken. Jetzt also ist das Familienglück perfekt!
Feller, Scheib und Co. gratulieren
Aus dem Skizirkus gibt es gleich eine Reihe von Glückwünschen. „Herzlichen Glückwunsch eich zwei. Alles Gute für euer gemeinsames Abenteuer“, schreibt etwa ÖSV-Ass Manuel Feller. Auch Julia Scheib kommentierte: „Herzlichen Glückwunsch euch beiden.“
Mit Federica Brignone, Camille Rast und Giovanni Franzoni schließen sich weitere Ski-Stars an. Einer der größten sportlichen Konkurrenten von Meillar, der Norweger Atle Lie McGrath, bringt es schließlich gut auf den Punkt: „Der wichtigste Sieg von allen!“
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