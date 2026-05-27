Mutter und Sohn (1) mit Pkw über Böschung gestürzt

Brenzlige Szenen, Dienstagabend im Tiroler Lechtal! Eine 39-jährige Einheimische verlor die Kontrolle über ihr Auto, in dem auch ihr einjähriger Sohn saß, und kam von der Bundesstraße ab. Der Pkw schlitterte über die Böschung, mähte dabei einen Baum nieder und kam letztlich auf einer parallel verlaufenden Straße zum Stillstand.
Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20 Uhr im Gemeindegebiet von Forchach (Bezirk Reutte). Die 39-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der B198 Lechtalstraße von Weißenbach kommend in Richtung Lechtal unterwegs, als sie plötzlich aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor.
Der Wagen geriet daraufhin über den Fahrbahnrand hinaus und schlitterte über die dortige Böschung. „Dabei riss der Pkw einen Baum aus, ehe er auf der unter der Bundesstraße verlaufenden Nebenfahrbahn zum Stillstand kam“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Der Pkw riss einen Baum aus, ehe er auf der unter der Bundesstraße verlaufenden Nebenfahrbahn zum Stillstand kam.
Die Polizei
Lenkerin und Kind mit Rettung ins Spital
Die Lenkerin konnte das Fahrzeug eigenständig mit ihrem einjährigen Sohn verlassen. Ersthelfer setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. „Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, ihr Sohn blieb augenscheinlich unverletzt“, so die Ermittler weiter.
Beide seien mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert worden.
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