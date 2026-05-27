Mutter und Sohn (1) mit Pkw über Böschung gestürzt

Brenzlige Szenen, Dienstagabend im Tiroler Lechtal! Eine 39-jährige Einheimische verlor die Kontrolle über ihr Auto, in dem auch ihr einjähriger Sohn saß, und kam von der Bundesstraße ab. Der Pkw schlitterte über die Böschung, mähte dabei einen Baum nieder und kam letztlich auf einer parallel verlaufenden Straße zum Stillstand.