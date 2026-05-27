Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kontrolle verloren

Mutter und Sohn (1) mit Pkw über Böschung gestürzt

Tirol
27.05.2026 12:01
Im Unfallwagen saß auch ein einjähriger Bub (Symbolbild).
Im Unfallwagen saß auch ein einjähriger Bub (Symbolbild).(Bild: vladdeep - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Brenzlige Szenen, Dienstagabend im Tiroler Lechtal! Eine 39-jährige Einheimische verlor die Kontrolle über ihr Auto, in dem auch ihr einjähriger Sohn saß, und kam von der Bundesstraße ab. Der Pkw schlitterte über die Böschung, mähte dabei einen Baum nieder und kam letztlich auf einer parallel verlaufenden Straße zum Stillstand.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20 Uhr im Gemeindegebiet von Forchach (Bezirk Reutte). Die 39-jährige Einheimische war mit ihrem Pkw auf der B198 Lechtalstraße von Weißenbach kommend in Richtung Lechtal unterwegs, als sie plötzlich aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor.

Der Wagen geriet daraufhin über den Fahrbahnrand hinaus und schlitterte über die dortige Böschung. „Dabei riss der Pkw einen Baum aus, ehe er auf der unter der Bundesstraße verlaufenden Nebenfahrbahn zum Stillstand kam“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Zitat Icon

Der Pkw riss einen Baum aus, ehe er auf der unter der Bundesstraße verlaufenden Nebenfahrbahn zum Stillstand kam.

Die Polizei

Lenkerin und Kind mit Rettung ins Spital
Die Lenkerin konnte das Fahrzeug eigenständig mit ihrem einjährigen Sohn verlassen. Ersthelfer setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. „Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, ihr Sohn blieb augenscheinlich unverletzt“, so die Ermittler weiter.

Lesen Sie auch:
Viele zog es am Pfingstwochenende in den Süden.
Tiroler Verkehrsbilanz
Pfingsten: Mehr Unfälle, Raser und Alkolenker
26.05.2026

Beide seien mit dem Rettungswagen ins Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
27.05.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Angriff auf Schmuggler
US-Militär jagt erneut ein Drogenboot in die Luft
Laugentank geborsten
Tödlicher Chemie-Unfall in den USA: Neun Vermisste
Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
124.553 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
116.702 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
90.620 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
893 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
838 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
767 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf