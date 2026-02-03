71 Bewerbungen für die Nachfolge von Harnoncourt

Zuerst Hearings, dann Entscheidung der Politik

Wie geht es jetzt weiter? Das mit der Begleitung der Ausschreibung beauftragte Personalberatungsunternehmen mit Sitz in Wien soll jetzt die Bewerbungen sichten und strukturierte Interviews mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern führen. In der Folge soll jener Personenkreis definiert werden, mit dem es gesonderte Hearings geben soll. Die Entscheidung der Eigentümer und der Politik soll im März fallen.