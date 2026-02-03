71 Bewerbungen für die Nachfolge von Harnoncourt

Die beiden Jobs scheinen heiß begehrt zu sein: Nach dem angekündigten Abgang von Franz Harnoncourt an der Spitze der OÖ-Spitalsholding und des Kepler Uniklinikums ist jetzt klar, wie viele Bewerber es für die Nachfolge gibt. Die Entscheidung über die Neubesetzung der beiden Spitzenpositionen soll im März erfolgen.
Der Fall einer toten Frau in Rohrbach brachte das Fass zum Überlaufen: Nach einer Reihe von Vorfällen in den Krankenhäusern der Oberösterreichischen Spitalsholding und im Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz kündigte der oberste Chef Franz Harnoncourt seinen Rückzug an. Er führte die beiden Organisationen in Personalunion, künftig soll es sowohl für die Holding als auch für das KUK eine eigene Führungsverantwortung geben.
Noch im alten Jahr schrieben das Land Oberösterreich und die Landesholding als Eigentümer die Spitzenpositionen aus. Die Bewerbungsfrist lief bis 31. Jänner. Jetzt ist klar, dass die Verantwortlichen aus der Politik aus einem großen Angebot auswählen können.
Wie die „Krone“ am Dienstagnachmittag aus Landeskreisen erfuhr, gibt es für den Posten des Vorstandsvorsitzenden in der Oberösterreichischen Gesundheitsholding 39 Bewerber. Für die Geschäftsführung im Linzer KUK haben 32 Personen eine Bewerbung abgegeben – es gibt sowohl nationale als auch internationale Kandidaten, wurde der „Krone“ bestätigt.
Zuerst Hearings, dann Entscheidung der Politik
Wie geht es jetzt weiter? Das mit der Begleitung der Ausschreibung beauftragte Personalberatungsunternehmen mit Sitz in Wien soll jetzt die Bewerbungen sichten und strukturierte Interviews mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern führen. In der Folge soll jener Personenkreis definiert werden, mit dem es gesonderte Hearings geben soll. Die Entscheidung der Eigentümer und der Politik soll im März fallen.
Vorgänger Franz Harnoncourt hat bei seinem Rücktritt angekündigt, für eine geordnete Übergabe zur Verfügung zu stehen.
