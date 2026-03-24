Königswieser und Lukas werden neue Spitalschefs

Der Arzt leitete das Salzkammergut-Klinikum mit seinen drei Standorten Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl. Kein Unbekannter ist Königswieser auch in der Landeshauptmann-Partei ÖVP: Er ist als Gemeinderat Mitglied der ÖVP, war zuvor immer wieder als Vertrauter von Haberlander in Krisenstäbe eingebunden (etwa in der Coronazeit). Auf seine Expertise wurde auch bei strategischen Weiterentwicklungen gezählt. So gilt Königswieser als einer der Mit-Architekten der Spitalskooperation mit der Steiermark. In Ischl werden künftig auch Patienten aus dem Ausseerland behandelt, wofür Geld aus dem Nachbarbundesland nach OÖ fließt.