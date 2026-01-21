Straches Gerichtsmarathon samt Exekutionsantrag

Verurteiltes Medium zieht zum Höchstgericht

Mit Schadensersatz-Zusprüchen hat sich Strache in den letzten Monaten sein Budget bereits stark aufgebessert. Auch wenn er stets betont: „Es geht mir ja nicht ums Geld.“ So klagte er etwa Medien und jene Personen, die inkriminierte Beiträge im Netz teilten. Zu einer Rekordsumme von 140.000 Euro Schadensersatz ist im November 2025 das Oe24-Netzwerk rechtskräftig verurteilt worden – vom Politiker medienrechtlich geklagt wegen der Berichterstattung rund um dessen Scheidung.