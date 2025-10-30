Gehälter sollen bis Mitte 2026 offengelegt werden

Allianz fordert Berichtspflichten auch für kleine Betriebe

Die Lohntransparenzrichtlinie soll in Betrieben eine offene Gesprächskultur über Geld, die volle Transparenz über alle Entgeltbestandteile – auch Überzahlungen – und leicht zugängliche Informationen zu Einkommen schaffen, fordert die Allianz. Zudem brauche es bereits im Bewerbungsprozess Transparenz über Gehälter. Da die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich in Betrieben mit weniger als 100 Beschäftigten arbeitet, soll es auch dort Zugang zu Einkommensberichten geben. Berichtspflichten gibt es laut der EU-Richtlinie nur für Organisationen ab 100 Beschäftigten. Die vorgesehene Monitoringstelle für Arbeitgeber und Betriebsräte soll genug Ressourcen haben, um eine Servicestelle sein zu können.