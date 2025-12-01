Vorteilswelt
Bewerbung ab sofort

Führung der Linzer Bruckneruni neu ausgeschrieben

Oberösterreich
01.12.2025 13:30
Die Bruckneruni – Musikuni am Fuße des Linzer Pöstlingbergs
Die Bruckneruni – Musikuni am Fuße des Linzer Pöstlingbergs(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Die Stelle der Rektorin bzw. des Rektors der Linzer Anton Bruckner Privatuniversität für Musik, Schauspiel und Tanz ist ab heute ausgeschrieben. Wie bereits berichtet endet mit 1. Oktober 2026 die erste Amtszeit von Martin Rummel. Daher muss die Position neu besetzt werden.

Die Anton Bruckner Privatuniversität ist eine Universität des Landes Oberösterreich in der Landeshauptstadt Linz.

Seit 2004 wurde bzw. wird das einstige Bruckner-Konservatorium in diese Privatuniversität umgewandelt. Jüngste wichtige Schritte zum „Vollausbau“ waren u.a. die Verankerung der Forschung, aber auch die Angleichung der Strukturen an den üblichen Universitätsaufbau.

International immer bekannter
Derzeit werden rund 800 Studierende aus allen Teilen der Welt von rund 280 Lehrenden ausgebildet, die in der Kunst, in der Wissenschaft und in der Pädagogik international anerkannt sind.

Die aktive Mitgestaltung des regionalen Bildungsprozesses und Kulturlebens ist ein weiteres wesentliches Arbeitsfeld der Universität. Die strategische Ausrichtung der Bruckneruni ist auch in einem Entwicklungsplan festgelegt, der strategische Ziele von 2025 bis 2034 in den Fokus nimmt. 

Suche ist ein üblicher Vorgang
Die erste Funktionsperiode des amtierenden Rektors Martin Rummel endet nun mit 1. Oktober 2026, daher muss jetzt die Neuausschreibung erfolgen. Er selbst will sich wieder bewerben, wir haben darüber bereits berichtet.

Verlangt werden u.a. ein akademischer Werdegang, internationale Erfahrung, aber auch Führungskompetenzen bzw. soziale Kompetenzen.

Die Details zur Ausschreibung liegen der „Krone“ vor. Bewerberinnen und Bewerber können sich bis spätestens 31. Jänner 2026 per E-Mail an das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung wenden.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

