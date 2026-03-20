70-Jähriger übersah beim Abbiegen Lkw – tot

Kurz vor 21 Uhr wurden am Donnerstagabend die Einsatzkräfte nach Enns (OÖ) gerufen. Der Lenker eines Kleintransporters war nach einer Kollision mit einem Lkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Für den 70-jährigen Fahrer kam aber jede Hilfe zu spät, er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Ein 70-Jähriger aus Sankt Valentin fuhr am Donnerstag gegen 20.40 Uhr in Enns mit seinem Kleintransporter und wollte von der L1402 auf die Wiener Bundesstraße in Richtung Ennsdorf abbiegen. Dabei übersah er offenbar den zur selben Zeit aus Fahrtrichtung Ennsdorf kommenden Lkw, gelenkt von einem 62-jährigen Slowaken.
In Straßengraben geschoben
Trotz sofortigen Brems- sowie Ablenkmanöver des Lkw-Lenkers kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Kleintransporter wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben der Gegenfahrbahn geschoben. Die Fahrertür des Fahrzeuges war dermaßen eingedrückt, dass der 70-Jährige erst durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte.
Zahlreiche Ersthelfer vor Ort
Obwohl sich zahlreiche Ersthelfer unverzüglich nach dem Unfall eingefunden hatten und die Rettungskette herausragend schnell in Gang gesetzt worden war, konnte durch die eintreffenden Notärzte nur noch der Tod des Lenkers festgestellt werden.
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