70-Jähriger übersah beim Abbiegen Lkw – tot

In Straßengraben geschoben

Trotz sofortigen Brems- sowie Ablenkmanöver des Lkw-Lenkers kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Kleintransporter wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben der Gegenfahrbahn geschoben. Die Fahrertür des Fahrzeuges war dermaßen eingedrückt, dass der 70-Jährige erst durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte.