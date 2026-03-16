Suizid in Justizanstalt Stein: Beamte suspendiert

Kritik an Haftbedingungen

Gleichzeitig war nach dem Vorfall Kritik an den Haftbedingungen laut geworden. So soll der Gefangene lange Zeit unter extremen Bedingungen der Isolation gelebt haben, wie es in einer anonymen Mail erwähnt wurde. Die Volksanwaltschaft spricht von „alarmierenden Suizidzahlen“ im Gefängnis.