Aufschrei von Beamten der Justizanstalt Innsbruck

In einer E-Mail seitens der Anstaltsleitung an die Belegschaft – diese liegt der „Krone“ vor – ist von einem „Probebetrieb“ die Rede. Von mehreren Seiten sei der Wunsch geäußert worden, eine neue Form der Diensteinteilung zu erproben, welche es den Bediensteten ermöglicht, in Summe mehr freie Tage bei gleichzeitig weniger Mehrdienstleistungsbelastung zu konsumieren. Dazu heißt es: „Die besonderen Herausforderungen des Straf- und Maßnahmenvollzuges stehen immer wieder im Spannungsfeld zwischen qualitätsvoller Diensterfüllung durch die Mitarbeiter und einer ausgeglichenen Work-Life-Balance derselben.“