Realistische Pessimisten / Politik wird büßen

Realistische Pessimisten. Sind die Österreicher Pessimisten? Oder doch bloß Realisten? Oder sind sie gar zu einem gewissen Teil verkappte Optimisten? Sieht man sich das Ergebnis der gestern via krone.at gestellten „Frage des Tages“ an, würde man vor allem glauben: Sie sind realistische Pessimisten, oder zumindest pessimistische Realisten. Wir wollten von unseren Lesern und Usern am Pfingstsonntag wissen, ob sie an eine faire und unabhängige Wahl des ORF-Chefs glauben. Fast 20.000 stimmten ab – eine bemerkenswert hohe Zahl an einem sonnigen Mai-Sonntag, an dem, so möchte man meinen, die Menschen eher an Freizeit, Sport, Baden, Ausflüge und Familie als an die Auswahl des nächsten ORF-Generaldirektors Gedanken verschwenden. Was glauben Sie, wie viele der Abstimmenden dabei an eine faire und unabhängige Wahl glauben? Es waren etwas mehr als 1000. Nicht an eine anständige Wahl glauben dagegen mehr als 18.000. Es sind 94 Prozent, die kein Vertrauen in die Entscheidung haben gegenüber sechs Prozent, die Ja sagten. Man könnte sagen: Was macht diese Menschen so optimistisch?
Politik wird büßen. Abseits von Sarkasmus – auch wenn es schwer ist, die Vorgänge in und rund um den ORF nicht mit Sarkasmus zu sehen: Es ist ein verheerendes Zeichen für den ORF, aber vor allem für die Politik, wenn die Menschen mit breitester Mehrheit davon ausgehen, dass die Entscheidung über die neue Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders nur mit Mauschelei, geheimen Absprachen und im (politischen) Hinterstübchen getroffen wird. Der Stiftungsrat, der laut Gesetz frei und unabhängig entscheiden müsste wird instrumentalisiert und kastriert, hat de facto der Politik zu dienen. Wann werden die Stiftungsräte, wann wird die Politik endlich erkennen, dass sie sich selbst damit keinen Dienst erweisen. Die Österreicher haben ohnehin schon kaum noch Vertrauen in die Politik. Wird eine so wichtige Entscheidung wie jene über die Führung des Rundfunks, der grundsätzlich nicht der Regierung, sondern den Gebührenzahlern gehört, heimlich still und leise von der Politik per Kuhhandel entschieden: Dann wird dafür nicht nur der ORF, sondern vor allem die Politik büßen müssen.
Kommen Sie gut durch den Pfingstmontag!
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