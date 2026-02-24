Vorteilswelt
„Wie ‘ne 20-Jährige!“

Carmen Geiss sorgt mit sexy Pool-Pose für Wirbel

Society International
24.02.2026 17:00
Bei diesem sexy Schnappschuss mussten die Fans gleich zweimal hinschauen. Denn Carmen Geiss ...
Bei diesem sexy Schnappschuss mussten die Fans gleich zweimal hinschauen. Denn Carmen Geiss macht im Bikini einfach eine unfassbar gute Figur!(Bild: instagram.com/carmengeiss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Carmen Geiss sorgt mit Bikini-Fotos für Fan-Jubel: Die 60-Jährige zeigte sich im Thailand-Urlaub im Pool und sorgt mit ihren Bikini-Schnappschüssen bei ihren Anhängern für Schnappatmung.

Carmen Geiss ließ sich im Urlaub nicht nur Braids stehen, sondern posierte auch im schwarzen Bikini in Pool mit Aussicht. Ganz zur Begeisterung ihrer Fans, die bei den Fotos, die die 60-Jährige auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, gleich zweimal hinschauen mussten.

Fans jubeln über Pool-Fotos
Denn Geiss macht im Bikini einfach eine unfassbar gute Figur. „Von hinten wie ‘ne 20-Jährige“, schwärmte da einer ihrer Anhänger sogleich.

(Bild: instagram.com/carmengeiss)

Ein anderer gab hingegen zu: „Musste erst genau hinschauen, ob das wirklich Carmen ist, wow.“ Und noch einer fragte nach: „Das ist Shania nicht Carmen, oder?“

Komplimente, die Carmen Geiss sicherlich gerne annimmt. Passend zu den Wow-Bildern schrieb die TV-Bekanntheit: „Genieß den Moment, halt ihn fest, weil das Leben keine Pause lässt. Lach heute, lieb jetzt, sei bereit – denn Glück entsteht im Jetzt, nicht mit der Zeit.“

Sexy im Bikini
Schon am Wochenende heimste Geiss für Fotos, für die sie sich im bunten Bikini auf einer Sonnenliege rekelte, zahlreiche Komplimente ein.

(Bild: instagram.com/carmengeiss)

Zwar durften die Fans auf den sexy Urlaubsfotos bereits Carmens neue Frisur bewundern, ihr neuestes „Accessoire“ präsentierte Geiss allerdings nicht. Erst kürzlich ließ sich die 60-Jährige nämlich einen Schmetterling auf ihren Fuß tätowieren – ein Zeichen der Hoffnung und des Neuanfangs, mit dem sie das schwierige Jahr 2025 hinter sich lassen will.

Society International
24.02.2026 17:00
