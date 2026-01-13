Robert Geiss baut wieder Unfall mit seiner Jacht

Die deutsche Reality-TV-Familie Geiss gönnt sich immer wieder eine Auszeit auf ihrer Jacht „Indigo Star“. Jetzt bescherte das Schiff Robert jedoch wieder einen Grund zum Ärgern: Das Schiff war erneut in einen Unfall verwickelt.
Robert Geiss postete zuletzt genervt auf TikTok, seine Jacht schwimme nicht auf Wasser, „sondern auf einer Mauer“. Die Jacht ist anscheinend in Dubai auf eine Kaimauer gefahren.
Auf Mauer gefahren
Es ist bereits der dritte Unfall innerhalb weniger Monate. Die Jacht der Geissens war in Dubai in einen erneuten Unfall verwickelt, wie „20 Minuten“ berichtet. Robert Geiss scheint langsam die Nerven zu verlieren. „Heute ist leider Gottes nicht unser Tag“, meldete er sich auf seinem TikTok-Account direkt vom Schiff. „Die „Indigo Star“ fährt nicht nur auf Sand, sondern die „Indigo Star“ schafft es tatsächlich auch, auf die Kaimauer zu fahren“, erklärte er die bizarre Situation.
„Haben es nur mit Idioten zu tun!“
In einem Video, das mittlerweile nicht mehr auf dem Kanal zu sehen ist, sah man, wie die Jacht vor Dubai mit dem Bug auf aufgeschichteten Steinen aufliegt und sich nicht bewegen lässt. Robert Geiss machte ein Elektronikproblem für den Unfall verantwortlich. „Ich weiß nicht, warum wir das Ganze nicht behoben bekommen“, sagte er und schimpfte auf die Techniker: „Keine Ahnung, was die Ingenieure hier machen. Wir haben einfach nur mit Idioten zu tun!“
War nicht der erste Unfall
Bereits im Dezember 2023 ist es zu einem Unfall mit dem Schiff gekommen, bei dem es auf Sand auflief. Auch 2024 blieb nicht unfallfrei: Nach einem Angelausflug traten schwarze Rauchwolken am Heck der Jacht auf, weil ein Motor ausgefallen war.
