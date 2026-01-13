Robert Geiss baut wieder Unfall mit seiner Jacht

„Haben es nur mit Idioten zu tun!“

In einem Video, das mittlerweile nicht mehr auf dem Kanal zu sehen ist, sah man, wie die Jacht vor Dubai mit dem Bug auf aufgeschichteten Steinen aufliegt und sich nicht bewegen lässt. Robert Geiss machte ein Elektronikproblem für den Unfall verantwortlich. „Ich weiß nicht, warum wir das Ganze nicht behoben bekommen“, sagte er und schimpfte auf die Techniker: „Keine Ahnung, was die Ingenieure hier machen. Wir haben einfach nur mit Idioten zu tun!“