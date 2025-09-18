Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

#wienliebe Festival

Von Stelze bis Strudel: Wien feiert seine Vielfalt

Wien
18.09.2025 18:16
Wien feiert Wien am Rathausplatz.
Wien feiert Wien am Rathausplatz.(Bild: Tomschi Peter)

Das #wienliebe Festival ist eine Liebeserklärung an die Stadt – am Rathausplatz wird Kultur, Kulinarik & Handwerk zelebriert

0 Kommentare

Noch bis Sonntag steht der Rathausplatz ganz im Zeichen der Liebe zu Wien. Das #wienliebe Festival feierte im Mai 2024 Premiere. Und obwohl es der Wettergott nicht so gut meinte, sprachen die Besucherzahlen für sich. In diesem Jahr verspricht der Wetterbericht dafür perfekte Bedingungen für die Freiluftveranstaltung.

Wien ist wie Urlaub
Bereits bei der Eröffnung am Donnerstag um 14 Uhr tummelten sich zahlreiche Besucher am Rathausplatz, warteten auf den Einlass. „Wir sind aus Leopoldsdorf extra hergekommen“, erzählen Sandra und Markus. Zeit in Wien sei für sie trotz der kurzen Distanz immer wie Urlaub.

Kunst, Kultur, Kulinarik
Das #wienliebe Festival beruht auf drei Säulen: Wiener Kultur mit zwei Bühnen und insgesamt rund 40 Stunden Programm. Wiener Kulinarik mit sechs typisch Wiener Gastronomen, die ihre Schmankerl feil bieten. Etwa das legendäre Schweizerhaus. „Da wir mitten in der Saison sind, sind sogar Mitarbeiter aus der Pension zurückgekommen, um uns an diesen vier Tagen zu unterstützen“, so Chefin Hanni Kolarik, die betont: „Alle unsere Stelzen werden auch hier frisch zubereitet.“ Ebenfalls dabei sind unter anderem das Schwarze Kameel, Plachutta und die Gerstner K.u.K. Hofzuckerbäcker.

54.000 Besucher

verzeichnete das #wienliebe Festival in seiner ersten Ausgabe im Mai des Vorjahres. Eine gelungene Premiere.

Die dritte Säule bilden Kunsthandwerk und Betriebe mit einem eigenen Genussmarkt der Landwirtschaftskammer Wien im Rathauspark. So gibt es Blumengestecke von Flobox, Wiener Seife oder den K.u.K. Hofvergolder Bühlmayer. Karolina aus Polen ist begeistert von Wien: „Ich liebe es hier.“

Tipp: Wer Mitglied im Vorteilsclub der Stadt Wien ist (kostenlos), erhält 20 Prozent Rabatt auf alle Speisen und Getränke. Heute stehen u.a. Lou Asril, Möwe und Stippich & Uhler auf der Bühne. Am Samstag um 20.30 Uhr lockt das Falco Tribute, der Sonntag steht ganz im Zeichen von Strauss.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
14° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
13° / 26°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
14° / 25°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
14° / 26°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.954 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
136.318 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
134.623 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1601 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1231 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
994 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Wien
CL-Play-off-Rückspiel
Austrias Frauen – Paris ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM
#wienliebe Festival
Von Stelze bis Strudel: Wien feiert seine Vielfalt
„Krawuzikapuzi“
Kasperl und Pezi mit Goldenem Rathausmann geehrt
Partypakete gewinnen
So wird der Geburtstag zum tierischen Erlebnis!
Zwei Schwerverletzte
Drogenlenker flüchtet vor Polizei, crasht Motorrad
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf