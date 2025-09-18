Von Stelze bis Strudel: Wien feiert seine Vielfalt

Das #wienliebe Festival ist eine Liebeserklärung an die Stadt – am Rathausplatz wird Kultur, Kulinarik & Handwerk zelebriert
Noch bis Sonntag steht der Rathausplatz ganz im Zeichen der Liebe zu Wien. Das #wienliebe Festival feierte im Mai 2024 Premiere. Und obwohl es der Wettergott nicht so gut meinte, sprachen die Besucherzahlen für sich. In diesem Jahr verspricht der Wetterbericht dafür perfekte Bedingungen für die Freiluftveranstaltung.
Wien ist wie Urlaub
Bereits bei der Eröffnung am Donnerstag um 14 Uhr tummelten sich zahlreiche Besucher am Rathausplatz, warteten auf den Einlass. „Wir sind aus Leopoldsdorf extra hergekommen“, erzählen Sandra und Markus. Zeit in Wien sei für sie trotz der kurzen Distanz immer wie Urlaub.
Kunst, Kultur, Kulinarik
Das #wienliebe Festival beruht auf drei Säulen: Wiener Kultur mit zwei Bühnen und insgesamt rund 40 Stunden Programm. Wiener Kulinarik mit sechs typisch Wiener Gastronomen, die ihre Schmankerl feil bieten. Etwa das legendäre Schweizerhaus. „Da wir mitten in der Saison sind, sind sogar Mitarbeiter aus der Pension zurückgekommen, um uns an diesen vier Tagen zu unterstützen“, so Chefin Hanni Kolarik, die betont: „Alle unsere Stelzen werden auch hier frisch zubereitet.“ Ebenfalls dabei sind unter anderem das Schwarze Kameel, Plachutta und die Gerstner K.u.K. Hofzuckerbäcker.
verzeichnete das #wienliebe Festival in seiner ersten Ausgabe im Mai des Vorjahres. Eine gelungene Premiere.
Die dritte Säule bilden Kunsthandwerk und Betriebe mit einem eigenen Genussmarkt der Landwirtschaftskammer Wien im Rathauspark. So gibt es Blumengestecke von Flobox, Wiener Seife oder den K.u.K. Hofvergolder Bühlmayer. Karolina aus Polen ist begeistert von Wien: „Ich liebe es hier.“
Tipp: Wer Mitglied im Vorteilsclub der Stadt Wien ist (kostenlos), erhält 20 Prozent Rabatt auf alle Speisen und Getränke. Heute stehen u.a. Lou Asril, Möwe und Stippich & Uhler auf der Bühne. Am Samstag um 20.30 Uhr lockt das Falco Tribute, der Sonntag steht ganz im Zeichen von Strauss.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.