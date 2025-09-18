Von Stelze bis Strudel: Wien feiert seine Vielfalt

Kunst, Kultur, Kulinarik

Das #wienliebe Festival beruht auf drei Säulen: Wiener Kultur mit zwei Bühnen und insgesamt rund 40 Stunden Programm. Wiener Kulinarik mit sechs typisch Wiener Gastronomen, die ihre Schmankerl feil bieten. Etwa das legendäre Schweizerhaus. „Da wir mitten in der Saison sind, sind sogar Mitarbeiter aus der Pension zurückgekommen, um uns an diesen vier Tagen zu unterstützen“, so Chefin Hanni Kolarik, die betont: „Alle unsere Stelzen werden auch hier frisch zubereitet.“ Ebenfalls dabei sind unter anderem das Schwarze Kameel, Plachutta und die Gerstner K.u.K. Hofzuckerbäcker.