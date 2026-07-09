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„Sheriff Kratzer“

Salzburger Szenegastronom fahndet selbst nach Dieb

Salzburg
09.07.2026 15:30
Wer sachdienliche Hinweise zum Gesuchten gibt, bekommt von Harald Kratzer 300 Euro als ...
Wer sachdienliche Hinweise zum Gesuchten gibt, bekommt von Harald Kratzer 300 Euro als Belohnung.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Es fehlen 3000 Euro, die aus dem Geld der WC-Anlage im Salzburger Sternbräu entnommen und kurz in einem Büro liegengelassen wurden. Doch Wirt Harald Kratzer hat Glück: Auf den Überwachungskameras ist der Täter zu sehen, angeblich auch, wie er sich das Geld schnappt. Eine Anzeige allein ist dem Wirt aber zu wenig, er spielt jetzt selbst den Hauptkommissar... 

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Mit dem E-Mail-Betreff „Soko Sternbräu“ ließ am Donnerstag Szenegastronom Harald Kratzer aufhorchen. Der Chef des Salzburger Sternbräus fahndet nämlich nach einem Dieb, der 3000-Euro aus einem Büroraum gestohlen haben soll.

Kratzer: „Es war am 7. Juli, da ist ein Unbekannter in die Büros der Haustechnik eingedrungen und hat 3000 Euro gestohlen. Wir haben Bild- und Videoaufnahmen, wo er sich das Geld schnappt.“ Sofort erstattete Kratzer auch Anzeige bei der Polizei. Doch das ist ihm nicht genug: „Ich will den Mann ja nicht vorverurteilen, aber auf den Videos sieht man, dass er das Geld stiehlt. Da wird man wohl nach ihm suchen dürfen?“

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Darum stellt Kratzer nun die Fotos des Unbekannten ins Netz und stellt sogar 300 Euro als Belohnung in Aussicht. Doch die Polizei rät generell und strikt davon ab. Fahndungen würden in den meisten Fällen über die Staatsanwaltschaft ausgerufen werden. Selbst mit „Fahndungsfotos“ eine Suche einzuleiten, sei schnell ein Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte.

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