Salzburger Szenegastronom fahndet selbst nach Dieb

Kratzer: „Es war am 7. Juli, da ist ein Unbekannter in die Büros der Haustechnik eingedrungen und hat 3000 Euro gestohlen. Wir haben Bild- und Videoaufnahmen, wo er sich das Geld schnappt.“ Sofort erstattete Kratzer auch Anzeige bei der Polizei. Doch das ist ihm nicht genug: „Ich will den Mann ja nicht vorverurteilen, aber auf den Videos sieht man, dass er das Geld stiehlt. Da wird man wohl nach ihm suchen dürfen?“