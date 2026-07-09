Star-Auflauf: Der Salzburgring wird beben!

Was für ein Schaulaufen der Superstars! Eine waschechte US-Sportlegende gibt heuer beim Electric Love Festival (ELF) am Salzburgring den DJ, zuvor gibt ein skandinavisches Kult-Trio Vollgas.
Der größte Star reist unter falschem Namen an – und wird allein wegen seiner Körpergröße dennoch nicht zu übersehen sein! 2,16-Meter-Hühne Shaquille O‘Neal (54) tritt beim heurigen Electric Love Festival (ELF) auf. Der frühere Weltklasse-Basketballer wird unter seinem Künstler-Pseudonym DJ Diesel am zweiten Festivaltag der Menge einheizen. „Mit Geld allein kann man so eine Persönlichkeit nicht locken, wir hätten nicht damit gerechnet, dass es für heuer klappt“, kann ELF-Chef Manuel Reifenauer es kaum noch erwarten.
O’Neal wird erst um kurz nach 2 Uhr in der Nacht die ELF-Bühne entern. Doch schon deutlich früher könnten Fans möglicherweise einen Blick auf ihr Idol erhaschen. Der 56-Jährige reist im Privatjet an und nächtigt in Salzburg. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er seinen Auftritt mit einem kleinen Rundgang durch die Mozartstadt verbindet.
Schwedisches Kult-Trio heizt der Menge ein
Ein absoluter Höhepunkt wird auch das ELF-Gastspiel der Swedish House Mafia am heutigen Eröffnungstag. Das skandinavische DJ-Trio verkaufte bislang weltweit mehr als 22,5 Millionen Tonträger. Ihr Hit „Don’t You Worry Child“ wird noch heute im Radio auf und ab gespielt. Klar ist: Der Salzburgring wird beben!
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