Star-Auflauf: Der Salzburgring wird beben!

Der größte Star reist unter falschem Namen an – und wird allein wegen seiner Körpergröße dennoch nicht zu übersehen sein! 2,16-Meter-Hühne Shaquille O‘Neal (54) tritt beim heurigen Electric Love Festival (ELF) auf. Der frühere Weltklasse-Basketballer wird unter seinem Künstler-Pseudonym DJ Diesel am zweiten Festivaltag der Menge einheizen. „Mit Geld allein kann man so eine Persönlichkeit nicht locken, wir hätten nicht damit gerechnet, dass es für heuer klappt“, kann ELF-Chef Manuel Reifenauer es kaum noch erwarten.