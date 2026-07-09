Autolenker hielt unter Drogen bei grüner Ampel

In der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg stoppte ein 43-jähriger Deutscher trotz grüner Ampel. Die 0,48 Promille, die per Alkotest gemessen wurden, fielen nicht ins Gewicht. Dafür stachen den Beamten auch Merkmale von Drogenmissbrauch ins Auge. Der ärztliche Test bestätigte: Der Mann war beeinträchtigt und wurde infolge fahruntauglich erklärt. Zudem hatte er keinen Führerschein und die Begutachtungsplakette war abgelaufen.