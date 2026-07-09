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Führerscheine weg

Autolenker hielt unter Drogen bei grüner Ampel

Salzburg
09.07.2026 14:00
Der Drogentest war positiv (Symbolbild)
Der Drogentest war positiv (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wieder einmal zogen Polizisten mehrere Fahrzeug-Lenker aus dem Verkehr. Am Mittwoch bestätigten Ärzte in Salzburg und Maishofen  Suchtmittelbeeinträchtigungen. In Mittersill wiesen drei Fahrzeuge schwere technische Mängel auf...

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In der Elisabeth-Vorstadt in Salzburg stoppte ein 43-jähriger Deutscher trotz grüner Ampel. Die 0,48 Promille, die per Alkotest gemessen wurden, fielen nicht ins Gewicht. Dafür stachen den Beamten auch Merkmale von Drogenmissbrauch ins Auge. Der ärztliche Test bestätigte: Der Mann war beeinträchtigt und wurde infolge fahruntauglich erklärt. Zudem hatte er keinen Führerschein und die Begutachtungsplakette war abgelaufen.

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In Maishofen wurde ein 22-jähriger Pinzgauer ebenfalls wegen Suchtmittelbeeinträchtigung aus dem Verkehr gezogen. Sein Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Schwere Fahrzeugmängel
Bei technischen Kontrollen in Mittersill stellten Polizei und Kfz-Sachverständige an drei Fahrzeugen Gefahr im Verzug fest. Beanstandet wurden Reifenschäden, funktionslose Bremsen und Überladung. Die Zulassungen wurden vorläufig aufgehoben, die Weiterfahrt untersagt. In allen Fällen folgen Anzeigen.

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