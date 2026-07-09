Betrunkener Lenker nach Unfall eingeklemmt

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Donnerstag auf der Hallwanger Landesstraße in Salzburg. Dabei kam ein 28-jähriger Lenker von der Fahrbahn ab und kam erst 70 Meter neben der Straße seitlich zum Stillstand. Wie sich nach Eintreffen der Polizei herausstellte, hatte der Fahrer zuvor ordentlich getankt.
In den frühen Morgenstunden waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr rund eine Stunde lang im Einsatz, nachdem ein Pkw auf der Hallwanger Landesstraße (L234) von der Fahrbahn abgekommen war. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, überschlug sich das Fahrzeug und kam rund 70 Meter neben der Straße zum Stillstand. Die Person musste von der zuerst eingetroffenen Polizei befreit werden.
Im Anschluss darauf wurde der Lenker dem Roten Kreuz übergeben. Der Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Wie sich im Anschluss herausstellte und eine Sprecherin der Polizei auf „Krone“-Anfrage bestätigte, hatte der Lenker satte 1,98 Promille im Blut.
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