Betrunkener Lenker nach Unfall eingeklemmt

In den frühen Morgenstunden waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr rund eine Stunde lang im Einsatz, nachdem ein Pkw auf der Hallwanger Landesstraße (L234) von der Fahrbahn abgekommen war. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, überschlug sich das Fahrzeug und kam rund 70 Meter neben der Straße zum Stillstand. Die Person musste von der zuerst eingetroffenen Polizei befreit werden.