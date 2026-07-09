Stadtklub holt Salzburger-Liga-Meister für Abwehr

Gabriel Lukacevic wechselt zu Croatia Salzburg

In der vergangenen Saison schnürte der Abwehrspieler noch seine Schuhe in Grödig, holte mit der Untersberg-Crew den Titel in der Salzburger Liga und stieg damit in die neue Nordliga auf. Nach seiner Knieverletzung möchte er nun wieder voll angreifen und wechselt zu Croatia Salzburg. „Ich möchte wieder richtig fit werden und Croatia ist für mich deshalb die beste Lösung“, erklärte der Defensivspieler seinen Wechsel in die 1. Klasse Nord.