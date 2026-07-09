Stadtklub holt Salzburger-Liga-Meister für Abwehr

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation ist der Wechsel nach Puch geplatzt. Nun hat der Ex-Grödiger einen neuen Verein. Der 25-jährige Verteidiger geht dabei einen ungewöhnlichen Weg und wechselt in die 1. Klasse Nord.
Eigentlich hätte Gabriel Lukacevic in der kommenden Saison für Puch in der Salzburger Liga auflaufen sollen. Doch weil die finanziell angeschlagenen Tennengauer eine versprochene Zahlung an den 25-Jährigen nicht einhalten konnten, platzte der bereits offiziell gemachte Wechsel doch noch. „Das hat dann für mich keinen Sinn mehr gemacht“, schilderte Lukacevic der „Krone“.
Gabriel Lukacevic wechselt zu Croatia Salzburg
In der vergangenen Saison schnürte der Abwehrspieler noch seine Schuhe in Grödig, holte mit der Untersberg-Crew den Titel in der Salzburger Liga und stieg damit in die neue Nordliga auf. Nach seiner Knieverletzung möchte er nun wieder voll angreifen und wechselt zu Croatia Salzburg. „Ich möchte wieder richtig fit werden und Croatia ist für mich deshalb die beste Lösung“, erklärte der Defensivspieler seinen Wechsel in die 1. Klasse Nord.
Angebote soll es zuvor auch aus Oberösterreich und dem gesamten Bundesland Salzburg gegeben haben. „Die habe ich alle abgelehnt. Solange ich nicht wieder bei 100 Prozent bin, macht es nur wenig Sinn, wenn ich nach ein paar Wochen wieder angeschlagen bin.“
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