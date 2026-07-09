Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach geplatztem Deal

Stadtklub holt Salzburger-Liga-Meister für Abwehr

Salzburg: Sport-Nachrichten
09.07.2026 15:50
Spielt künftig für Croatia Salzburg: Gabriel Lukacevic (li.).
Spielt künftig für Croatia Salzburg: Gabriel Lukacevic (li.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation ist der Wechsel nach Puch geplatzt. Nun hat der Ex-Grödiger einen neuen Verein. Der 25-jährige Verteidiger geht dabei einen ungewöhnlichen Weg und wechselt in die 1. Klasse Nord. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich hätte Gabriel Lukacevic in der kommenden Saison für Puch in der Salzburger Liga auflaufen sollen. Doch weil die finanziell angeschlagenen Tennengauer eine versprochene Zahlung an den 25-Jährigen nicht einhalten konnten, platzte der bereits offiziell gemachte Wechsel doch noch. „Das hat dann für mich keinen Sinn mehr gemacht“, schilderte Lukacevic der „Krone“.

Gabriel Lukacevic wechselt zu Croatia Salzburg
In der vergangenen Saison schnürte der Abwehrspieler noch seine Schuhe in Grödig, holte mit der Untersberg-Crew den Titel in der Salzburger Liga und stieg damit in die neue Nordliga auf. Nach seiner Knieverletzung möchte er nun wieder voll angreifen und wechselt zu Croatia Salzburg. „Ich möchte wieder richtig fit werden und Croatia ist für mich deshalb die beste Lösung“, erklärte der Defensivspieler seinen Wechsel in die 1. Klasse Nord.

Lesen Sie auch:
Düstere Aussichten beim FC Puch.
Nach Finanzbeben
Traditionsklub kämpft um gesamte Mannschaft
09.07.2026

Angebote soll es zuvor auch aus Oberösterreich und dem gesamten Bundesland Salzburg gegeben haben. „Die habe ich alle abgelehnt. Solange ich nicht wieder bei 100 Prozent bin, macht es nur wenig Sinn, wenn ich nach ein paar Wochen wieder angeschlagen bin.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
09.07.2026 15:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
127.974 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
95.241 mal gelesen
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
89.702 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Innenpolitik
Paketsteuer deutlich teurer als kommuniziert
1537 mal kommentiert
Onlineeinkäufe werden teurer – durch die Umsatzsteuer sogar noch teurer als bekannt.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1187 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
1064 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Nach geplatztem Deal
Stadtklub holt Salzburger-Liga-Meister für Abwehr
Nach Finanzbeben
Traditionsklub kämpft um gesamte Mannschaft
Ein Klub macht Ernst
Nach starker WM: Wechselt ÖFB-Kicker in die Wüste?
Sport Tv Logo
Europa und die Welt
Tischtennis-Youngster peilt große Ziele an
Im Casino Salzburg
Statt zum Training ging es zur „Krone“-Gala

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf