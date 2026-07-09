Traditionsklub kämpft um gesamte Mannschaft

„Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, schilderte Obmann Manfred Wallner. Der Salzburger Immobilienunternehmer soll bereits im Juni in Hamburg festgenommen worden sein. Die vereinbarten Geldflüsse an den Verein, die die Finanzierung des hochwertigen Kaders – unter anderem mit dem Ex-Austrianer Marinko Sorda – in der Salzburger Liga hätten sicherstellen sollen, blieben aus. Dabei ist dies nicht das erste Mal, dass eine Finanzbombe bei den Tennengauern einschlägt.