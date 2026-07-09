Nach Streit mit Frau in gestohlenem Auto gestoppt

Einen Polizeieinsatz gab es Mittwochnachmittag in Salzburg-Aigen: Eine Zeugin hatte einen Streit zwischen einem Paar gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Wagen gestohlen war. Der Lenker (31) verhielt sich außerdem so auffällig, dass eine Drogen-Untersuchung angeordnet wurde. Eine Anzeige folgt.