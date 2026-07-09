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Auch Drogen im Spiel

Nach Streit mit Frau in gestohlenem Auto gestoppt

Salzburg
09.07.2026 12:15
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Einen Polizeieinsatz gab es Mittwochnachmittag in Salzburg-Aigen: Eine Zeugin hatte einen Streit zwischen einem Paar gemeldet. Es stellte sich heraus, dass der Wagen gestohlen war. Der Lenker (31) verhielt sich außerdem so auffällig, dass eine Drogen-Untersuchung angeordnet wurde. Eine Anzeige folgt.

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Das Paar war in Hallein so in Streit geraten, dass eine Zeugin den Vorfall samt Autokennzeichen meldete. Das aufgebrachte Duo sei dann in einem Pkw Richtung Salzburg-Aigen davon gebraust, so die Frau. 

Im Zuge einer Fahndung stellte sich dann heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Polizisten konnten den 31-jährigen Lenker schließlich aufhalten. Er verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und wurde festgenommen. 

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Weil der Verdacht bestand, dass er auch Drogen konsumiert hatte, ordnete die Polizei eine Untersuchung an. Im Auto wurde Suchtgift sichergestellt.

Die Zulassungsbesitzerin hat mittlerweile ihre Autoschlüssel wieder. Sie gab an, dass der Ertappte ihn unbefugt in ihrer Wohnung gestohlen hatte. Der Lenker wurde angezeigt. Die Ermittlungen dauern noch an. 

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