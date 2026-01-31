Rätseln über gespendeten Mega-Mode-Schatz in Wien

Djokovic hat auch für Alcaraz die Strategie parat
Edelste Stücke großer Mode-Legenden, und das zu Tausenden: Auf diesem Schatz sitzt die Volkshilfe Wien nach einer Spende. Bald kann die Stücke jeder kaufen und rätseln: Wer war die Wohltäterin, die anonym bleiben will?
Von A wie Armani bis Y wie Yves Saint Laurent ist alles dabei: Die größte Mode-Sammlung der Stadt von weit über 5000 Teilen aller großen Haute-Couture-Namen ab den 1990er Jahren findet sich derzeit aber in keiner Promi-Ankleide, sondern in Lagerhallen der Volkshilfe: das Resultat einer Spende, die wie eine geheime Kommando-Aktion ablief.
