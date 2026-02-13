Wiener Modeschatz-Spende mobilisiert Massen

Für jedes verkaufte Stück rückt ein neues nach

Obwohl der Verkauf seit mehreren Tagen läuft, ist die Boutique noch so gut bestückt wie vor der Eröffnung: Für jedes verkaufte Stück wird ein ebenso edles aus dem Lager ergänzt. Die Auswahl ändert sich damit laufend, was auch viele Wiederkehrerinnen unter den Kundinnen bedeutet. Der Verkauf in der Boutique läuft bis 21. Februar. Doch auch danach wird erst ein Bruchteil der über 5000 Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires verkauft sein.