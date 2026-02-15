Modeschatz-Spende: Tu Gutes und schweige eisern

Wer immer sie ist – sie liest hier vermutlich mit

Die Zusicherung von Anonymität war eine Grundbedingung der Spenderin, als sie vergangenen Herbst von sich aus die Volkshilfe mit ihrer Idee kontaktierte – und tatsächlich halten dort alle eisern dicht. Gerade deshalb können wir den Schleier aber ein wenig lüften: Fest steht, dass die Spenderin die Berichterstattung aufmerksam verfolgt, denn sie hat sich am Mittwochabend bei der Volkshilfe gemeldet, um sich für die „großartige Arbeit“ und dafür zu bedanken, dass bei der Wahrung der Anonymität Wort gehalten wurde.