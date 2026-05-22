Burgenlands Jiu Jitsu-Kämpferinnen räumten ab

Vor kurzem verwandelte sich die Bundeshauptstadt in das Zentrum der österreichischen Jiu-Jitsu-Szene. Beim „Vienna Open Chanpionship 2026“ gingen mehr als 650 Athleten aus 44 Nationen an den Start, darunter 35 Kämpfer des „Hajime Teams“. Besonders erfolgreich verlief das Turnier für Marie Wurzl (13) aus Bad Sauerbrunn und Kayla Schweinzer (12) aus Wimpassing an der Leitha. Wurzl wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit technisch starken und konzentrierten Kämpfen gleich zweimal die Goldmedaille – sowohl im „Fighting System“ als auch im „Brazilian Jiu Jitsu“. Auch Schweinzer überzeugte mit Top-Leistungen und durfte sich über Silber freuen. Damit zählt sie zu den Titelanwärterinnen in der Szene.