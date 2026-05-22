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Bei den „Vienna Open“

Burgenlands Jiu Jitsu-Kämpferinnen räumten ab

Burgenland
22.05.2026 11:00
Trainer Wolfgang Scheifinger war selbst zweifacher Europameister.
Trainer Wolfgang Scheifinger war selbst zweifacher Europameister.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Im burgenländischen Kurort Bad Sauerbrunn gibt es eine Kampfsportschule, wo schon Kleinkinder Selbstverteidigung lernen können. Die intensive Nachwuchsarbeit zahlt sich aus – wie der jüngste Medaillenregen beweist. 

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Vor kurzem verwandelte sich die Bundeshauptstadt in das Zentrum der österreichischen Jiu-Jitsu-Szene. Beim „Vienna Open Chanpionship 2026“ gingen mehr als 650 Athleten aus 44 Nationen an den Start, darunter 35 Kämpfer des „Hajime Teams“. Besonders erfolgreich verlief das Turnier für Marie Wurzl (13) aus Bad Sauerbrunn und Kayla Schweinzer (12) aus Wimpassing an der Leitha. Wurzl wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherte sich mit technisch starken und konzentrierten Kämpfen gleich zweimal die Goldmedaille – sowohl im „Fighting System“ als auch im „Brazilian Jiu Jitsu“. Auch Schweinzer überzeugte mit Top-Leistungen und durfte sich über Silber freuen. Damit zählt sie zu den Titelanwärterinnen in der Szene.

Marie Wurzl am Stockerlplatz.
Marie Wurzl am Stockerlplatz.(Bild: zVg)
Die Burgenländerinnen Marie Wurzl (rechts) und Kayla Schweinzer (links) sorgten bei den „Vienna ...
Die Burgenländerinnen Marie Wurzl (rechts) und Kayla Schweinzer (links) sorgten bei den „Vienna Open“ mit ihren Kämpfen für Furore.(Bild: zVg)

Einzigartig in Österreich
Dass es die beiden kampfsportbegeisterten Burgenländerinnen soweit brachten, verdanken sie ihrem Trainer Wolfgang Scheifinger (55). Er war einst selbst zweifacher Europameister im Jiu Jitsu. Um sein jahrzehntelanges Wissen an die nächsten Generationen weiterzugeben, gründete er 1995 sein erstes Dojo. Seit vier Jahren leitet er in der Kurgemeinde Bad Sauerbrunn eine Jiu Jitsu-Schule. Hier können schon Kinder ab dem dritten Lebensjahr trainieren.

Die Jiu Jitsu-Youngsters mit ihren Eltern.
Die Jiu Jitsu-Youngsters mit ihren Eltern.(Bild: zVg)
Gemeinschaftssinn wird in der Jiu Jitsu-Schule Bad Sauerbrunn groß geschrieben.
Gemeinschaftssinn wird in der Jiu Jitsu-Schule Bad Sauerbrunn groß geschrieben.(Bild: Reinhard Judt)

Selbstverteidigung mit Persönlichkeitsbildung
„Dieses Angebot ist einzigartig in Österreich“, sagt Scheifinger und erklärt gleich die anspruchsvolle Sportart, die, aus dem Japanischen übersetzt, „sanfte Kunst“ bedeutet. „Jiu Jitsu ist ein Mix aus Judo und Karate. Bei der waffenlosen Selbstverteidigung, bei der die Kraft des Angreifers gegen ihn genutzt wird, werden Geist und Körperbewusstsein gestärkt. Die Schüler lernen aber nicht nur Schlag-, Wurf- und Bodentechniken, sondern auch Respekt, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und einen wertschätzenden Umgang. Das Motto unseres Vereins lautet: Sei ein guter Mensch!“

Das ist der älteste Schüler: Es ist nie zu spät für einen sanften Weg...
Das ist der älteste Schüler: Es ist nie zu spät für einen sanften Weg...(Bild: zVg)

Auch Spätberufene sind willkommen
Um das zu werden, ist man bekanntlich nie zu alt. Das beweist auch der älteste Jiu Jitsu-Schüler, Franz Silhanek. Der 78-jährige Pensionist steht viermal pro Woche auf der Matte.

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