Stipsits und Darabos laden zum großen Heimspiel

Stipsits kündigt eigenes Album an

Dass der Abend mehr wird als nur ein Konzert, zeigt auch das musikalische Konzept. „Unser Auftritt wird eine Hommage an Georg Danzer, der 2026 seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Durch meinen langjährigen Kontakt zu seinem ehemaligen Manager kenne ich viele Geschichten hinter den Liedern“, so Stipsits.

Auch die Zukunftspläne klingen vielversprechend: Für 2027 kündigt er nämlich ein eigenes Album samt Tournee an. Darauf zu hören sein werden auch prominente Gäste: „Eine Coverversion von Georg Danzers ’Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat’ ist ebenso dabei. Ein völlig unterschätztes Lied!“