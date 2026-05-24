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Stipsits und Darabos laden zum großen Heimspiel

Burgenland
24.05.2026 06:00
Der Ball rollt, der Schmäh rennt: Ex-Minister Norbert Darabos mit Kabarettist, Schauspieler und ...
Der Ball rollt, der Schmäh rennt: Ex-Minister Norbert Darabos mit Kabarettist, Schauspieler und Sänger Thomas Stipsits.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Jens Krauss)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Wenn unsere Nationalmannschaft im Sommer um den Weltmeistertitel kämpft, hauen sich Österreichs amtierender Kabarett-Stürmer und Österreichs ehemaliger Verteidigungsminister mit einer besonderen Fußball-Party ins Zeug. Die „Krone“ verlost dafür 10 x 2 Tickets. Jetzt schnell sein und Tickets sichern!

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Mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wenn sich weltweit alles um Tore und Taktik dreht, wird das Herz der Fußballfans in der 318 Einwohner zählenden burgenländischen Gemeinde Kroatisch Minihof besonders laut schlagen. Am 13. Juli feiert nämlich der Heimatort von Burgherr und Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos im Alten Pfarrhof das 80-jährige Bestehen des örtlichen Sportclubs.

Darabos ist Präsident des Fußballvereins. Für das Jubiläum hat er einen besonderen Goalgetter engagiert: Thomas Stipsits, den Meisterstürmer der österreichischen Kabarett-Liga! Dieser wird aber nicht eine Wuchtel nach der anderen ins Kreuzeck jagen, sondern mit eingespielter Mannschaft aufs Feld kommen.

Macht auch als Sänger gute Figur: Tausendsassa Thomas Stispits.
Macht auch als Sänger gute Figur: Tausendsassa Thomas Stispits.(Bild: Lukas Beck)

Vom Fan zum Freund
„Ich bin seit langer Zeit ein Fan von ihm. Viktor Gernot auf die Bühne bringt, habe er sich bereits viermal angesehen. Allein sein aktuelles Kabarettprogramm ‘Lotterbuben‘, das er gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Viktor Gernot auf die Bühne bringt, habe ich mir schon viermal angeschaut“, schwärmt Darabos.

Kennengelernt haben sich die beiden über Darabos’ Tochter Hannah, die in den beliebten Stinatz-Krimis wie „Kopftuchmafia“, „Uhudler-Verschwörung“ und „Eierkratz-Komplott“ mitspielt. Sie gibt da die Polizistin „Kampitsch“. „Seither ist ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Mit Thomas kann man herrlich diskutieren. Auch über Politik“, sagt Darabos.

„Kommissar“ Stipsits mit „Polizistin“ Hannah Darabos in „Die Uhudler-Verschwörung“.
„Kommissar“ Stipsits mit „Polizistin“ Hannah Darabos in „Die Uhudler-Verschwörung“.(Bild: Jovan Stevanovic)
Die 32-Jährige gehört in den beliebten Stinatz-Krimis zur fixen Crew.
Die 32-Jährige gehört in den beliebten Stinatz-Krimis zur fixen Crew.(Bild: Victoria Herbig)

Burgenland-Premiere mit „Austro-Pop lebt“
Die Idee für das Konzert entstand eher beiläufig – typisch burgenländisch eben. „Beim Reden kommen die Leut’ zsamm“, schmunzelt Stipsits. Nach einem gemeinsamen Abend auf der Burg Güssing sei plötzlich die Frage im Raum gestanden, ob seine Band nicht auch nach Kroatisch Minihof passen würde: „Ich habe sofort Ja gesagt!“ Und dieses Ja ist nun für viele Fans ein echter Glücksfall. Denn mit dem Konzert feiert Stipsits Burgenland-Premiere: „Es wird voraussichtlich das einzige sein, das wir heuer hierzulande geben.“

Darabos mit Michael Gregoritsch, der Österreich mit seinem entscheidenden Treffer im November ...
Darabos mit Michael Gregoritsch, der Österreich mit seinem entscheidenden Treffer im November 2025 zur Weltmeisterschaft 2026 schoss.(Bild: zVg)
Darabos mit Ehefrau Irene, Sohn Ralph und „zukünftiger Schwiegertochter“ Hanna beim Spiel FC ...
Darabos mit Ehefrau Irene, Sohn Ralph und „zukünftiger Schwiegertochter“ Hanna beim Spiel FC Liverpool gegen Crystal Palace.(Bild: zVg)

Zwei heimliche Fußball-Talente mit Zug zum Tor
Neben dem Humor verbindet Stipsits und Darabos auch der Fußball. Gekickt haben sie zwar noch nie zusammen, aber Lust auf ein Match hätten sie! „Ich glaube, Norbert würde mehr Tore schießen. Ich war ja früher Tormann. Die komischen Leute werden immer Torleute“, scherzt Stipsits, der als Jugendlicher Mitglied beim DSV Leoben war. Mit dem Verein wurde er in der Schülerliga sogar einmal Österreichischer Meister.

Auch Darabos’ Kicker-Biografie kann sich sehen lassen. Jahrelang spielte er beim SC Kroatisch Minihof, kurz auch beim Wiener Sportklub. Außerdem engagierte er sich jahrelang bei Rapid. Mitglied beim SV Oberwart ist er ebenso. Sein Herz schlägt jedoch für die Grün-Weißen, während Stipsits Erz-Austrianer ist. „Jeder Mensch hat kleine Fehler“, meint Darabos verzeihend. Schließlich geht es bei der Jubiläumsparty um etwas Größeres. Stipsits bringt es auf den Punkt: Vereine! „Sie sind das Herz von Gemeinden. Ich gehe gerne auf Vereinsfeste, finde die Gemeinschaft und den Austausch dort enorm wichtig.“

Norbert Darabos (ganz links) als Fußballer beim SC Kroatisch Minihof 1993: „Am 13. Juli wird es ...
Norbert Darabos (ganz links) als Fußballer beim SC Kroatisch Minihof 1993: „Am 13. Juli wird es außer Musik auch einen Festakt, eine Nachwuchspräsentation und ein Legendenspiel geben.“(Bild: zVg)

Stipsits kündigt eigenes Album an
Dass der Abend mehr wird als nur ein Konzert, zeigt auch das musikalische Konzept. „Unser Auftritt wird eine Hommage an Georg Danzer, der 2026 seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Durch meinen langjährigen Kontakt zu seinem ehemaligen Manager kenne ich viele Geschichten hinter den Liedern“, so Stipsits.

Auch die Zukunftspläne klingen vielversprechend: Für 2027 kündigt er nämlich ein eigenes Album samt Tournee an. Darauf zu hören sein werden auch prominente Gäste: „Eine Coverversion von Georg Danzers ’Erdäpfelsalat bleibt Erdäpfelsalat’ ist ebenso dabei. Ein völlig unterschätztes Lied!“

Ob auch Darabos beim Konzert zum Mikrofon greifen wird? Stipsits vorsichtig: „Ich bin mir nicht sicher, wie es um Norberts Sangeskünste steht. Dafür wird seine Tochter Hannah ein Lied von Maria Bill performen. Das wird sicher grandios!“

Die „Krone“ verlost für das Konzert am 13. Juli 10 x 2 Karten. Jetzt mitmachen und gewinnen: www.krone.at/gewinnspiele

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