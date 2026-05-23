LGA räumt Ängste um Spitäler im Weinviertel aus

Wieder mehren sich die Sorgen und Ängste um die Zukunft des Schwerpunkt-Spitals Mistelbach, zu einer normalen Klinik „degradiert“ zu werden und damit sieben Abteilungen zu verlieren – nun aber nicht vor, sondern erst nach 2040. Dabei wurde bei der Präsentation der Weinviertel-Pläne für den Gesundheitspakt 2040+ von der Politik gerade diese Demontage ausgeschlossen.