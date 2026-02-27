In zehn Jahren hat Weinviertel eine „Super-Klinik“

Doppelt so viel Personal

Die neue Klinik soll zwei Drittel der Weinviertler Bevölkerung versorgen, erläutert NÖGUS-Chef Volker Knestel. Ein Drittel verbleibt dem Krankenhaus in Mistelbach. Knapp 700 Betten werden in dem Spital zur Verfügung stehen, dazu rund 100 ambulante Plätze. Die medizinische Notwendigkeit einer solchen Top-Klinik erläutert Rainer Ernstberger, Leiter jener Häuser, die ersetzt werden sollen: „Derzeit haben wir im Weinviertel drei Spitäler ohne Hubschrauberlandeplätze und ohne Möglichkeiten, Schlaganfälle oder Herzinfarkte zu behandeln.“ Das Personal in Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau muss sich nicht um die Jobs sorgen. 2500 Mitarbeiter wird die neue Klinik haben, 1100 mehr als die drei kleinen Spitäler.