Fragen-Marathon zum neuen Spital im Weinviertel

Das Weinviertel bekommt ein neues Schwerpunktkrankenhaus, das in Stockerau errichtet werden soll. Die Grünen wollen jetzt wissen, wie die Standort-Entscheidung zustande gekommen ist. Sie legen der Landesregierung einen umfassenden Fragen-Katalog vor.
Die neue Schwerpunktklinik für das Weinviertel soll ja in Stockerau errichtet werden. Sie wird die kleinen Krankenhäuser in Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau ersetzen. Der Standort wurde von einer Expertenkommission aufgrund einer wissenschaftlichen Studie ausgewählt, heißt es.
Mehr Fragen als Antworten
Das ist den Grüne jedoch zu wenig – sie stehen der Standortwahl skeptisch gegenüber. „Was von der Studie veröffentlicht wurde, bringt mehr Fragen als Antworten“, sagt der Weinviertler Abgeordnete Georg Ecker. Er fordert Auskunft von der Landesregierung nach dem Informationsfreiheitsgesetz.
Es geht um die Details
Ecker geht es um Details der Bewertung aller untersuchten Grundstücke und die wirtschaftlichen Berechnungen, die zum Standort „Alte Au“ in Stockerau geführt haben. Zudem will er die Analyse der Hochwassergefahr im Bereich des künftigen Krankenhauses überprüfen: „Der Neubau erfordert Investitionen im Milliarden-Bereich, da ist volle Transparenz nötig!“
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