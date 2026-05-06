Fragen-Marathon zum neuen Spital im Weinviertel

Es geht um die Details

Ecker geht es um Details der Bewertung aller untersuchten Grundstücke und die wirtschaftlichen Berechnungen, die zum Standort „Alte Au“ in Stockerau geführt haben. Zudem will er die Analyse der Hochwassergefahr im Bereich des künftigen Krankenhauses überprüfen: „Der Neubau erfordert Investitionen im Milliarden-Bereich, da ist volle Transparenz nötig!“