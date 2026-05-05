Zwei Drittel unterstützen Umwelt- und Klimaschutz

„Umweltthemen sind Gesellschaftsthemen“

„Umwelt- und Klimaschutz genießt in der österreichischen Bevölkerung nach wie vor breiten Rückhalt“, kommentierte das UBA. „Mich freut es besonders, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher umweltpolitische Maßnahmen, wie etwa die Förderung klimafreundlicher Produkte und Technologien, deutlich unterstützt“, sagte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP). Im Laufe dieses Jahres sollen weitere Kurzberichte folgen, etwa zu Klimawandel und Kreislaufwirtschaft. „Mit dem Mensch-Umwelt-Monitor ergänzen wir unsere Daten und Fakten über den Zustand der Umwelt um eine gesellschaftliche Perspektive. Denn Umweltthemen sind immer auch Gesellschaftsthemen“, sagte die Geschäftsführerin des Umweltbundesamtes, Hildegard Aichberger.