Mehr Geld für Gesundheit – aber nur bei Reformen

Geld nur bei Zielerreichung

Interessant ist die Auszahlungssystematik: Offenbar sorgt man sich nämlich, ob das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll: „Die Mittel werden nur dann vollständig ausgezahlt, wenn die definierten Ziele auch erreicht werden“, erklärt Schumann. Damit werde sichergestellt, dass Reformen nicht nur angekündigt, sondern auch umgesetzt werden.

Für jede Maßnahme sind messbare Ziele definiert – etwa neue Primärversorgungseinheiten, höhere Screening-Quoten oder mehr digitale Anwendungen. Erst wenn diese Ziele erreicht werden, wird ein Teilbetrag freigegeben. 2026 werden zehn Prozent der vorgesehenen Mittel einbehalten und erst bei nachgewiesener Zielerreichung freigegeben, ab 2027 steigt dieser Anteil auf 20 Prozent. Wird ein Ziel nicht umgesetzt, bleibt auch dieser zurückgehaltene Betrag aus. Bei der Kontrolle der Zieleinhaltung eingebunden werden soll ein extra dafür eingesetzter Beirat, bestehend aus drei Vertretern der Regierung und zwei Gesundheitsexperten.