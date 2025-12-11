Bericht zeigt lange Wartezeiten und hohe Kosten

Das plant die Regierung

Die Politikerinnen kündigten unter anderem an, dass in Primärversorgung und regionale Versorgungszentren investiert werde und dass ambulante Angebote ausgebaut würden. Arbeitsgruppen würden sich bereits mit Notfallversorgung, Digitalisierung, Berufsbildern und dem Verhältnis von öffentlichem und privatem Sektor befassen. Die Ergebnisse würden ab dem zweiten Quartal 2026 umgesetzt werden. „Wir überprüfen, wo private Angebote eine sinnvolle Ergänzung sind und wo sie die Solidarität im öffentlichen System gefährden. Klar ist, die öffentlichen Angebote müssen die zentrale Rolle übernehmen, damit alle Menschen gleichberechtigten Zugang zur Versorgung haben“, sagte Schumann.