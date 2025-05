Fragwürdige Aussagen im Religionsunterricht

Der Familiennachzug hinterlässt Spuren in Wiens Schulklassen, diese sind kulturell zunehmend divers. Das bereitet Lehrkräften auf mehreren Ebenen Probleme, allen voran, wenn es um Religionskonflikte im Klassenzimmer geht. Ein Pädagoge an einer Brennpunktschule in Favoriten zur „Krone“: „Einer meiner Kollegen kam vergangenen Woche ins Lehrerzimmer und erzählte von einem afghanischen Mädchen, dritte Klasse, die im Unterricht sagte: ,Alle Christen sollen sterben’!“ Fast noch schlimmer war allerdings die Aussage einer islamischen Religionspädagogin am selben Standort, diese soll während einer Unterrichtseinheit geäußert haben: „Muslime suchen sich aus, ob sie ins Paradies oder in die Hölle kommen. Christen und Ungläubige kommen alle in die Hölle.“