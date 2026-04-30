Bad Ischl: Ein Schwan im Schlafgemach der Kaiserin

Kolonialismus und Schwan

In Sisis Schlafgemach sind Raubkatzen und ein dreiköpfiger Schwan eingezogen – angeblich hatte auch bei der Kaiserin ein Schwan logiert. Eine Renaissancefigur der Maria Magdalena wird verdoppelt, ein Stilmittel Knebls. Historisches Mobiliar wird mit einem Krokodil und Design der 1970er-Jahre kombiniert.

Im Obergeschoß treten sakrale Objekte aus einer Wand aus langen Haaren hervor, hier geht es um „Fetische“. Aber auch um Zuschreibungen und Bilder von Verwilderung, Einsamkeit und Sünde – wie schon bei Maria Magdalena angedeutet.